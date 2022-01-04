前交通部長林佳龍為林靜儀站在寒風中拉票，精神令人動容。（林靜儀競選總部提供）

中二選區立委補選進入倒數！國民黨立委楊瓊瓔於臉書PO文說，「瓊瓔天天上戰車幫寬恒輔選，不只因為他喊我一聲『阿姑』，因為寬恒落選後，跟我一樣，服務處不打烊、服務不間斷。希望大家支持做事的人，就算我們喊到喉嚨燒聲也要把握最後5天，為寬恒拉票！」

中二選區補選離投票進入倒數5天，藍綠候選人行程都有重量級分身幫忙掃街拜票！國民黨候選人顏寬恒有兩位溫柔又堅強的女性力挺，立委楊瓊瓔與高金素梅每天替顏寬恒喊到喉嚨「燒聲」，天天掃街將持續到投票日前。

民進黨候選人林靜儀則有兩位「強擱有力」的男性為後盾，包括競選總部主委前交通部長林佳龍，與遭到罷免的前立委也是競選總幹事陳柏惟，兩人每天分進合擊把握最後5天為林靜儀拉票，這兩位男性每天站街頭、站宣傳車，不畏寒風精神令人動容。

選戰已進入最後的廝殺與大車拼，顏寬恒背後有溫柔又堅強的女性全力奧援，林靜儀則有前部長及前立委當後盾，兩人可說是實力相當、平分秋色，何人可拿下立委寶座，第二選區的每一顆小螺絲釘「選民」才是勝負關鍵！