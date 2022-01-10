中市立委第二選區補選由民進黨林靜儀勝出，針對競選期間顏寬恒家族涉違建等諸多爭議，她今天表示，進立院將繼續追查了解；地方議員將監督台中市府處理違建。至於是否拜會對手顏家？她回應表示，等顏父顏清標身體好一點、處理選後事務後，可見面討論，畢竟他們在地方有札實的地方組織，是很大的力量。

台中捷運藍線變更路線、顏家涉違建、台中港105號碼頭等爭議在選舉期間炒得沸沸揚揚，林靜儀今天到大肚萬興宮參拜後，展開車隊謝票前受訪時表示，除部分爭議案已確定違法外，她進立法院後會繼續追查了解。

對於台中港105號碼頭爭議，林靜儀說，現在看到的證據，幾乎很難找到有直接關聯，但還是有所謂沒有做利益迴避，利用影響力取得自己資源及家族權益問題，她將與律師討論是否要求檢方調查，但就算走過是合法的招標程序，也將要求交通部追查是否有對國家資源及威脅風險？有無因應及應變的機制。

至於顏清標選前因血壓飆高住院，是否拜會顏家及探訪？林靜儀表示，將與其他委員再討論看看，他才剛出院，現在去打擾不太好，等他身體狀況好一點、選後事務忙得差不多，如果他們可以的話，可以大家見面討論一下，畢竟他們在地方有紮實的地方組織，是很大的力量。