多個青年及青少年團體今天聚在立法院外面，要求朝野應針對「18歲選舉與被選舉權」要有具體的行動與策略。（林良齊攝）

立法院近期正召開修憲委員會，預計審議75個修憲提案，其中朝野較有共識為18歲的公民權，但現在卻因政黨間無法對其他修憲提案有共識而遭杯葛，18歲公民推動聯盟認為，立法院應針對所有修憲提案進行討論，傾聽青年世代的聲音，針對「18歲公民權」的提案，應該在此次的修憲討論中，順利送出立法院並在今年交由全民複決。

「欸！大人，我要投票」，多個青年及青少年團體今天聚在立法院外面，要求朝野應針對「18歲選舉與被選舉權」要有具體的行動與策略。

台灣高中職學生自治聯盟主席張豐溢表示，無論藍綠皆對18歲公民權有共識，並且在立法院的草案也有提及，就算對其他的議案再多的分歧、不同見解，但應在最有共識的18歲公民權議題，盡速通過修憲委員會的討論與審查，希望各黨派能夠坐下來討論，而不是用不出席等方式杯葛，讓修憲毫進進展、原地踏步。

18歲公民權推動聯盟總召、台少盟副秘書長劉志洋表示，各政黨務必要讓18歲公民權送出國會交付全民公投外，也應啟動社會溝通，挑戰超高的修憲門檻。

18歲公民權推動聯盟副總召、青民協理事長張育萌說，除了下修選舉權外，也應同步下修被選舉權，面對此次修憲，如果有任何政黨反對修憲，就是限制年輕人的基本權利，應該被歷史淘汰，呼籲各黨應盡速回到修憲委員會，好好討論所有的修憲議題。