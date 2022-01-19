立法院司法法制委員會今初審《刑法》酒駕相關修法，許多立委提案把酒駕致死加重刑度到可判死刑、無期徒刑。不過法務部對此卻持保留態度，法務部次長蔡碧仲今表示，要訂死刑不是不行，但是法院一個「未必故意」，法官會判死嗎？讓社會充滿期待，又再一次受到傷害，訂了死刑不判，判了死刑又不執行，只是在騙老百姓。

法務部對於酒駕致死加重到可判死刑、無期徒刑態度保留，在書面報告中請立委「建請再酌」，引來國民黨立委葉毓蘭批評法務部講空話。蔡碧仲表示，「建請再酌」是客氣不是講空話，要是講嚴重點就是「我們反對」，這樣就對委員不尊重了，這句是充滿謙意跟尊重。

對於反對理由，蔡碧仲表示，「法貴執行，不能執行的法律沒人會怕」，給他訂死刑不是不行，事實上一開始法務部的草案也是要死刑，後來在院會討論才改沒訂死刑。舉例來說，如果地檢起訴嫌犯，但因為其「未必故意」，法院會不會判他死刑？從一審到三審一直延宕，社會從充滿期待，到最後又再一次傷害；再加上國際上兩公約會不會認同我們？判死刑要有執行才有威嚇力，訂了死刑不判，判了死刑又不執行，只是在騙老百姓。

蔡碧仲強調，「人最怕關」，嫌犯肇事最怕的是被關，所以希望是法院在判刑的時候，盡量給嫌犯判六個月以上，沒有易科罰金機會；如果法院判六個月以下，他也要求檢察官從嚴審核，盡量不給他易科罰金機會。

蔡碧仲說，目前雖然還沒修法，但已經有幾十件，檢察官不准他易科罰金，這是檢察官在執行嚴懲酒駕上的作為。又像是橋頭地檢署，讓酒駕犯去清理冰櫃周遭環境，讓他知道一時莽撞造成多大錯誤，自己幹了什麼蠢事。

對於立委提案修法，再犯計算期間從五年改十年，蔡碧仲說法務部是百分之百同意，酒駕的老毛病十年還是不改，要讓他酒後肇事一輩子都要警惕。對於預防性羈押，他也說他百分之百贊成，檢察官該聲請的也都有聲請，但也要法院肯認。

蔡碧仲強調檢察官在第一線都努力在懲治酒駕，不過在「死刑罪」中，「酒駕肇事再怎麼嚴重，都沒有比謀殺人情節嚴重」，不是不願意修，是沒辦法，不是不想加（死刑），是加了沒有用。

至於立委提案沒收酒駕車輛，蔡碧仲也提醒，很多是酒後騎機車自己把自己撞死，有些鄉下人就靠一台摩托車謀生，生活困頓，喝兩杯在鄉間自己撞樹頭把自己撞死，連這些都要沒收他車輛嗎？

民進黨立委何志偉則堅持，有些人會在酒駕肇事後，酒測前飲酒來模糊證據，逃避酒駕刑責，這部分應該修法因應。蔡碧仲則表示，「我感情上很想支持」，但是在刑法證據理論上不能這樣做，如果因為「證據問題」就去修法，將來就再沒有證據問題，這是個專業問題。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障