立法院臨時會今（24）日三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，總統蔡英文也在臉書發文，說2019年立法院就曾經修法提高罰則，嚇阻酒駕，這回又再度針對酒駕修法，強調「對於酒駕事件，政府一定零容忍！」

蔡英文今日在臉書表示，關於酒駕的懲罰，2019年立法院曾經修法提高過罰則，包括累犯加嚴最重無期徒刑、延長駕照吊扣期、乘客連坐等，期盼可以嚇阻酒駕，而今天立法院再度修法，三讀修正通過加重酒駕刑罰及行政罰的相關條文。

蔡英文提醒民眾，這次通過的內容包括「酒駕肇事，增訂得併科罰金100萬元至300萬元」、「酒駕未肇事刑期提高至3年以下，得併科罰金30萬元」及「10年內兩度酒駕的累犯，可公布姓名、照片和違法事實」。

蔡英文說，「對於酒駕事件，政府一定零容忍」，除了加重罰責，杜絕僥倖心態外，也會持續透過嚴格執法、重視戒癮治療等各面向，來全力降低酒駕事件的發生。

除此之外，蔡英文也提醒民眾近日若參加年終、尾牙聚會，要互相提醒身邊的親友不要酒駕，共同維護駕駛與道路的安全。

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