永和警分局於福和橋下設置「機動派出所」並結合志工、義警、義交等協勤民力，加強運動園區各項治安。（永和警分局提供）

農曆春節期間，新北市永和警分局為執行「111年加強重要節日安全維護工作」，期程自111年1月24日（星期一）22時起至2月7日（星期一）24時止，為期15日，針對治安、交通需求及為民服務等項目，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為主軸，運用組合警力，擇適當時間（段），設置「機動派出所」，執行巡邏、守望、交通疏導、受理民眾報案及為民服務等各項工作，使民眾過一個平安快樂春節。

位於新店溪旁的福和橋下運動園區，因普設運動設施、自行車步道及跳蚤市場而吸引廣大市民出門踏青和前來淘寶；永和警分局於春節期間，於福和橋下設置「機動派出所」並結合志工、義警、義交等協勤民力，加強運動園區各項治安、交通提供為民服務，並執行犯罪預防、防制酒駕、防制飆車等安全宣導及協助民眾舉家外出住居所安全維護等工作宣導，讓市民感受到永和警分局的用心、貼心和關心。