因應年節將至，111年加強重要節日安全維護工作於24日晚間22時展開，至2月7日24時止，為期15天。林口警為鞏固轄區治安交通穩定、阻斷防疫破口並強力取締酒後駕車，於首（24）日22時結合擴大臨檢勤務，選定林口及泰山區治安要點及重要路口等，規劃區域性擴大臨檢及路檢勤務，以優勢警力實施威力掃蕩，全面掃除犯罪因子及阻斷防疫破口，展現警察打擊犯罪與落實防疫的堅定決心。

林口警結合擴大臨檢勤務，選定林口及泰山區治安要點及重要路口等，規劃區域性擴大臨檢及路檢勤務，以優勢警力實施威力掃蕩。(林口分局提供)

林口警結合擴大臨檢勤務，選定林口及泰山區治安要點及重要路口等，規劃區域性擴大臨檢及路檢勤務，以優勢警力實施威力掃蕩。(林口分局提供)

本次擴大臨檢期間共計查獲酒駕公共危險案1件1人、安非他命二級毒品案1件1人、卡西酮三級毒品案1件1人、告發交通違規2件、通報排氣管改裝噪音車4件。另針對防疫工作，臨檢盤查居家檢疫身份者，共計183人次，透過強力取締，有效嚇阻居家隔離與檢疫者，切勿違反防疫規範，違者將依法送辦。

林口分局表示，因應111年加強重要節日安全維護工作的展開，為確保治安平穩與交通順暢，且鑑於近日相關地區疫情已有擴散情事，為能落實相關防疫政策，避免防疫破口，特別規劃區域性擴大臨檢，並針對重要路口及治安要點等以臨檢路檢交叉執行模式，清查KTV、養生館、汽車旅館、釣蝦場等行業，期能有效穩定疫情與治安、交通，另針對酒後駕車取締作為，也透過縝密部署，以優勢警力封鎖重要路口，實施強悍執法，擴大打擊效能，壓制不法氣燄，營造更優質的宜居生活環境。