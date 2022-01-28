宏都拉斯總統卡蕬楚就職典禮上，副總統賴清德與美國副總統賀錦麗同坐第一排，這是台美副元首首次在國際場合自然互動。對於賴清德此次出訪，是否有隱藏的含義？資深媒體人黃暐瀚分析認為，這趟出訪隱藏4大訊息。

宏國總統就職，副總統賴清德與美國副總統賀錦麗同框。(圖/摘自賴清德臉書)

黃暐瀚28日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，有很多人好奇，為什麼自己會判斷，蔡英文更希望鄭文燦選2024，而不是賴清德，他認為，因為鄭文燦很聽話，相較賴清德過去在2019年黨內總統初選「背刺」，鄭文燦是乖乖牌，蔡和賴的關係是沒有那麼好的。

黃暐瀚指出，現在omicron疫情在桃園爆發開來，市長鄭文燦因此暫時抽不了身。行政院長蘇貞昌在四大公投一役，從大幅落後扭轉成4:0，可說是「功在政院」，要換掉蘇貞昌也不太好換。而近期蔡英文喊出尊蔣，蘇貞昌不滿公開大罵的時候，賴清德和鄭文燦為什麼就沒有罵？因為這2個人是需要仰蔡英文總統鼻息的。

黃暐瀚還說，這次出訪透露出大量的訊息。第一，蔡英文總統對賴的「戒心」，好像沒那麼強了，從去年四大公投四出派他助講來看，是有逐漸「解禁」的。第二，賴清德副總統這次出訪宏都拉斯，意義非凡。也許會有人說，只不過是友邦元首的就職典禮，這哪有什麼？但派賴清德去，等於是給賴清德舞台，而賴清德過去是「務實地台獨工作者」，這次身上卻戴著「國旗徽章」，將其與中華民國連結，甚至劃上等號，跟過去是有所區別的。

第三，蘇貞昌院長還會繼續當「行政院長」、鄭文燦暫時「離不開桃園」。第四，賴清德「參選、當選2024」的機率，越來越高。