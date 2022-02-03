關心動物從自身做起，民進黨立委陳亭妃與饒舌歌手大支，與大支合唱為動物權益創作的歌曲《最後的早晨》，陳亭妃盼一起為動物權益發聲，大支說，樂見在不同的領域，有更多朋友用不同方式，幫動物爭取福利。

大支指出，當時會起心動念，寫這首歌，是因為自己開始了參與動物保護的工作，以前都是拿麥克風，寫一些批判政治、時事的歌，後來覺得可以寫更有意義的，就是幫沒有辦法言語的動物發聲。

陳亭妃說，日前發生100多隻貓狗被走私新聞，大支在第一時間馬上打給自己聯絡，詢問能怎麼救牠們，不過最後必須依照法令處理。

陳亭妃表示，在民主國家，動物福利或動物權益相當被重視，台灣是亞洲很重要的民主國家代表，在動物的部分，也不能落後，「請用節育代替撲殺 用領養代替購買」。

陳亭妃指出，自己開過很多動保記者會，在提出相關法案，關心動物權益之後，發現如果沒有人出手幫忙，就如同歌詞所述，這些動物的呼喊會愈來愈小聲，最後會不見。

大支說，自己一開始是狗派，覺得狗很忠心，後來工作繁忙，發現貓就像室友，不過無論任何動物，都需要大家共同關心。

陳亭妃表示，自己去年擔任經委會召委時，排案修動保法，讓對動物「不作為」視同虐待動物三讀通過，讓不少原本被飼主忽略的動物，不再受餓，不負飼養責任的飼主也有法可管。

陳亭妃說，自己近年推動動物福利，就是希望如歌詞所述，能為牠們在暗房裡點亮的一盞小燈。接下來也會持續監督政府，在調查暴力評估危險量表中，都要增列了解家中是否有動物，而動物是否也是其施暴對象，這些資訊系統的建置及追蹤，還有虐待動物的修法，下會期都會來討論。