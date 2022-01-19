歷年酒駕死傷人數統計。(取自中國時報)

酒駕問題層出不窮，繼去年12月高雄發生無辜一家四口遭高速撞飛的慘案後，日前台南也發生酒駕肇事奪走藝術家生命的案件。國民黨立委江啟臣在臉書表示，今（19）天立法院要繼續審查酒駕加重刑罰條款，但卻沒有看到建議修正條文，讓他怒批「政府是要我們容忍酒駕者一犯再犯奪走國人生命嗎？」

江啟臣在臉書發文表示，立法院今日準備繼續審查刑法185之3的酒駕加重刑罰條款，雖然上次法務部承諾將會提出修正條文，但今天卻沒有看到相關內容。江啟臣指出，法務部的報告中僅有提到要將酒駕致死傷再犯從5年延長為10年，其他都沒有做調整，讓江啟臣質疑「高喊酒駕零容忍，說要嚴懲重罰、遏止酒駕，結果連最低本刑也不願提高，國人的生命在政府眼裡竟是如此輕賤？」

江啟臣說，這次修法僅將再犯期間延長為10年，代表第一次酒駕肇事致死只處3年以上10年以下有期徒刑，10年內再犯才能重判到無期徒刑，「這不是給酒駕者再次奪人性命、毀人家庭的機會嗎？政府是要我們容忍酒駕者一犯再犯奪走國人生命嗎？」

江啟臣指出，行政院長蘇貞昌曾說「酒駕致死同故意殺人」、法務部長蔡清祥也曾說「朝殺人罪方向修法」，但此次修法卻只有延長再犯年限，刑度完全不調整，是重蹈上次「有修等於沒修」的覆轍，怒斥「政府的酒駕零容忍是在容忍酒駕者一犯再犯、置國人生命安全於不顧！」

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