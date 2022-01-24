立法院臨時會今三讀通過「道路交通管理處罰條例部分條文修正案」，再次加重酒駕累犯罰則，盼透過嚴懲杜絕酒駕亂象。國民黨立委李貴敏認為，對一些累犯者而言仍是不痛不癢，尤其行政單位這種頭痛醫頭、腳痛醫腳，類似「膝反應式」的草率修法，根本不可能解決問題，酒駕零容忍不該是空話一句，更應該從民進黨政府的黨政高層開始做起。

李貴敏指出，現行酒駕罰則已不能說是不重，但無視法令，一再累犯的酒駕者比比皆是，包括公布酒駕累犯姓名、照片及違法事實，提高酒駕同乘者「連坐罰」金額等，根本不痛不癢。尤其對酒駕成癮者，只怕毫無嚇阻力，試問，酒駕累犯連自己與他人的安危都不顧了，還在乎多罰點錢或公布姓名嗎？有意義嗎？

她表示，雖然民進黨政府高層始終把酒駕零容忍掛在嘴邊，像極了順口溜，還動輒上演震怒戲碼。但事實上，官員酒駕案件仍不見處理，還毫無顧忌進用酒駕前科官員在政府服務，視法律為無物，根本不把酒駕案當回事。

李貴敏說，從駐新加坡代表江春男以降，高官酒駕層出不窮，前任行政院發言人谷辣斯甚至升任總統府發言人，連最基本的政治責任都沒有；高雄市副秘書長王啟川還曾拒絕酒測。她痛批，政府對酒駕如此寬容，完全看不出杜絕酒駕的態度，基層自然管制鬆弛，勤務有一搭沒一搭，也難怪去年六都酒駕致死人數，高雄、台南、桃園同居榜首，一片綠油油。

李貴敏強調，酒駕零容忍，不該淪為口號，加強警方酒測臨檢強度，重判酒駕致死案件，甚至強制執行酒駕講習，都是政府想辦就辦得到的事情，就別再推託了。

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