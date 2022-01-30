酒駕累犯學不乖，農曆年前大失荷包！桃園1名男子26日酒駕失控衝向路旁草叢，醉意極深的他原本打算開車門求救，沒想到一開車門竟當場睡去，一頭栽進草叢、下半身留在駕駛座，員警到場時一時間沒發現駕駛，卻聽到草叢裡傳來陣陣打呼聲；警方偵訊後發現男子是酒駕慣犯，如今醉到不醒人事，恐面臨12萬元罰金。

警方表示，本月26日凌晨3時30分許，桃園警察分局青溪派出所接獲民眾報案．指稱春日路及民光東路口，有自小客失控衝入路旁草地中翻覆，車輛嚴重毀損，但員警趕抵現場卻沒有發現駕駛在駕駛座；而在車旁搜索的員警卻聽到「打呼聲」，才找到駕駛雷姓男子下半身在車內上半身探出車外，趴在草地上睡著了。

員警將人叫醒後，發現駕駛滿身酒氣，駕駛因為打瞌睡衝撞人行道後翻覆到草地裏，之後就睡著了，經初步檢視，雷男身上有多處外傷，警消將其送往醫院治療，目前狀況穩定，無生命危險，經抽血檢測，換算酒測值竟高達1.42毫克，全案依法偵處後，依照公共危險罪移請桃園地檢署偵辦。

據了解，警方偵詢後發現，該名駕駛日前就曾因酒駕犯公共危險罪嫌遭移送法辦，已是累犯，明知酒後駕車是違法行為，卻依然再犯，醉到連自己如何發生酒駕都不清楚，恐將面臨12萬元罰金。

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