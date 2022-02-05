新北市27歲吳姓男子昨（4日）晚駕車行經晚汐止區康寧路、湖前街口，疑因撿拾掉落物品，車頭偏離道路，自撞路邊的變電箱，所幸僅車頭損毀，人並未受傷，警方到場對駕駛酒測，酒測值為0。

警方表示，昨晚10時許吳男駕駛自小客車行經汐止區康寧路、湖前街口時，疑為撿拾滑落物品，導致車行方向偏移且未注意前方狀況，自撞路旁變電箱，所幸當時車速不快，僅造成車頭毀損、變電箱輕微毀損，經員警現場實施酒測值，吳男並無酒駕。