新北男開車低頭撿東西 自撞路旁變電箱車頭凹了 13:462022/02/05 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 駕駛疑為撿拾物品，自撞路旁變電箱。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市27歲吳姓男子昨（4日）晚駕車行經晚汐止區康寧路、湖前街口，疑因撿拾掉落物品，車頭偏離道路，自撞路邊的變電箱，所幸僅車頭損毀，人並未受傷，警方到場對駕駛酒測，酒測值為0。 警方表示，昨晚10時許吳男駕駛自小客車行經汐止區康寧路、湖前街口時，疑為撿拾滑落物品，導致車行方向偏移且未注意前方狀況，自撞路旁變電箱，所幸當時車速不快，僅造成車頭毀損、變電箱輕微毀損，經員警現場實施酒測值，吳男並無酒駕。 #變電箱 #撿東西 #汐止區 #康寧路 #自撞 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。