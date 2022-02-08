張男今與凌姓友人從花蓮開車南下，行經台9線瑞穗鄉250K瑞北路段，疑因天雨路滑、車速過快，不慎自撞安全島上的電線桿，由於撞擊力道過強，車子直接被撞成廢鐵。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名張姓男子今早與凌姓友人從花蓮開車南下，怎料行經台9線瑞穗鄉250K瑞北路段，疑因天雨路滑、車速過快，不慎自撞安全島上的電線桿，由於撞擊力道過強，車子直接被撞成廢鐵，且2人均有受傷，不過凌傷勢較重，有顱內出血的現象，目前已送往花蓮慈濟醫院治療，至於詳細肇責，仍待警方釐清。

鳳林警分局指出，轄內瑞穗分駐所今早8時14分，接獲110通報指出，台9線瑞穗鄉250K南下車道有交通事故，請立即派員到場處理。

警方趕赴現場後發現道路中央分隔島的燈桿有擦撞痕跡，而白色轎車則是直接衝上中央分隔島，車輛左後方因擦撞力道巨大，直接變形，零件也噴飛四散。所幸，車上2人都被救出，並由救護車送往玉里慈濟醫院救治，不過凌姓乘客有顱內出血現象，已轉送至花蓮慈濟醫院治療，駕駛人張男則是全身多處擦傷挫傷。

鳳林警分局四組組長李信憲表示，警消到場時，張姓駕駛人意識清楚，經酒測值為0，目前已完成事故現場測繪蒐證，將送行車事故鑑定委員會分析，釐清肇事責任，初步研判事故現場可能因為天雨路滑，加上車速太快，才會造成車輛失控，不慎衝上安全島，並撞上電線桿。

由於台9線瑞北路段前後好幾公里都是直線路段，許多駕駛人行經該路段時，見眼前沒車，不小心都會油門踩到底，造成車速過快，警方呼籲，行駛該路段務必注意車前狀況，尤其大雨路面積水時，更必須放慢車速，以免發生「水漂現象」，造成車輛失控的意外事故。