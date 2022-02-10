72歲張婦昨下午開車路過花蓮市明廉國小後方的停車場，轉彎時，疑誤踩油門車輛失控暴衝，一連撞上停在場內多部轎車，甚至還將他人的車直接撞入民宅，屋內的車也慘遭毀損，所幸當時騎腳踏車路過的老翁趕緊煞車，幸未釀成傷亡。（縣議員魏嘉彥提供／羅亦晽花蓮傳真）

72歲張婦昨下午開車路過花蓮市明廉國小後方的停車場，轉彎時，疑誤踩油門車輛失控暴衝，一連撞上停在場內多部轎車，甚至還將他人的車直接撞入民宅，屋內的車也慘遭毀損，所幸當時騎腳踏車路過的老翁趕緊煞車，幸未釀成傷亡。（縣議員魏嘉彥提供／羅亦晽花蓮傳真）

72歲老婦轉彎暴衝停車場 10秒連撞9車 民宅內車也遭殃（民眾提供）

一名72歲張姓老婦昨下午開車路過花蓮市明廉國小後方的停車場，轉彎時，車輛不明原因瞬間失控暴衝，一連撞上停在場內多部轎車，甚至還將他人的車直接撞入民宅，屋內的車也慘遭毀損，所幸當時騎腳踏車路過的老翁趕緊煞車，幸未釀成傷亡，不過現場狼藉一片，張婦的車頭也被撞爛。經查，張婦未酒駕，警方研判因為誤踩油門，車輛才會暴衝，撞上其他無辜車輛。

根據路口監視器畫面顯示，昨下午3時許，張姓婦人轉彎時，不明原因直衝停車場，連撞好幾輛停車格上的車，不過她的車輛仍未停下，車頭對車頭，將一輛綠色休旅車，一路「頂」到對面民宅車庫前才停下，不過車庫的鐵捲門整個被撞爛，車庫內的紅色轎車也遭受波及，整起過程不到10秒鐘。

張婦將休旅車撞進車庫時，正好有位老翁正緩慢地騎腳踏車經過，眼見車輛直衝，馬上煞車，所幸未被撞及，不過他事後也傻眼地看著其他被撞毀的車輛。張婦則是看著自己闖下的大禍，癱坐車內，不知所措。

不過因撞擊聲過大，不少居民紛紛跑到停車場查看，有的車主見自己停在停車場的愛車，無辜被撞擊，十分無言。花蓮警分局獲報後趕到現場處理，縣議員魏嘉彥接獲車主求助，第一時間前往關切，協助後續處理。

警方初步調查，除張婦車輛車頭嚴重毀損，還有9車鈑金被刮花、撞凹，車燈、保險桿被撞掉等損傷。

經查，張婦沒有酒駕，而她向警方供稱，自己當時是踩煞車，不解為何車輛會在轉彎時暴衝，不過在警方初步了解下，研判肇事原因為誤踩油門，目前已依規定開立車禍事故聯單及製作筆錄。