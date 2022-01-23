跑車自撞遭電線杆劈成2半 正副駕駛逃死待車內「滑手機」

跑車自撞斷成兩半，網友卻大讚是好車！1輛跑車日前打滑撞上分隔島後，再遭電線杆「撞成兩截」，後半部車身幾乎粉碎，離奇的是車身前半部竟沒有重大損傷，連正副駕駛都好好地待在車內，警方處理時，2名男子甚至在車內滑起手機，據悉整起事件發生在香港，網友笑說真的是好車，「車體好強」、「用生命試車」。

臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」有網友分享1段影片與數張照片，影片中1輛跑車行駛在路商疑似因打滑、方向盤失控，整台車衝上路邊分隔島並撞上電線杆，而車體竟當場被電線杆撞到「斷成兩截」，車體後半部幾乎粉碎四散，僅車尾的大型板金整塊脫離、掉在路上，驚悚影片、照片全曝光。

跑車遭電線杆「撞成兩截」，後半部車身幾乎粉碎，車身前半部竟沒有重大損傷，連正副駕駛都好好地待在車內，警方處理時，2名男子甚至在車內滑起手機。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

跑車遭電線杆「撞成兩截」，後半部車身幾乎粉碎，車身前半部竟沒有重大損傷，連正副駕駛都好好地待在車內，警方處理時，2名男子甚至在車內滑起手機。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

跑車遭電線杆「撞成兩截」，後半部車身幾乎粉碎，車身前半部竟沒有重大損傷，連正副駕駛都好好地待在車內，警方處理時，2名男子甚至在車內滑起手機。（翻攝自臉書「重機車友❘各區路況、天氣回報中心」）

不過離奇的是，整輛跑車雖因重大重擊裂成兩半，但車體前半部分驚險地沒有重大損傷，正副駕駛也好好地坐在車內、無生命危險，另1張照片中甚至可以看到正副駕駛2名男子事發後竟冷靜地待在車內「滑手機」，據悉整起事件發生在香港大埔，42歲姓男駕駛及28歲男乘客事後稱頸部、胸部輕傷，均清醒送醫。

事發影像曝光後，網友紛紛留言「駕駛跟副駕很鎮定」、「這車可以買，側面最弱的地方直接衝撞，還能淡定的滑手機」、「果然是好車，用生命去試車」、「我只看到安全帶的重要性」、「被柱子吸過去」、「不是啊，他的車體好強啊」，還有網友將2名正副駕駛待車內的照片P圖，變成2人在撞爛的車內「賞月」，笑翻眾人。