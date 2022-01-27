心生歹念！跑回前雇主工地偷電纜線 銷贓不成遭逮 13:092022/01/27 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方將偷電纜線的嫌犯逮捕歸案。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣一名30歲男子因為缺錢花用，光天化日之下，騎著機車跑回前雇主的工地偷電纜線，正想逃跑時，遭被害人發現報警，警方當場逮捕依竊盜罪移送。 苗栗竹南警察分局指出，員警到場時，發現地上有兩大捆電纜線，上頭有被用剪鉗剪過的痕跡，犯嫌準備用機車載運拿去銷贓，沒想到被活逮，員警也將犯案男子逮捕到案。 警方指出，最近金屬原物料價格大幅上漲，令不肖之徒心生歹念，竊取他人鋼鐵材料或物品至回收廠變賣，呼籲民眾多加注意防範，做好防竊保全設施。 鑰匙鎖在機車車廂！怪力女掰斷椅墊神救援 網全看傻 台東小學生救受困紅隼 出院順利野放 #電纜線 #跑回 #銷贓 #機車 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 身障女年前換新鈔慘摔 員警即時協助幸無礙 11:082022/01/26 社會 外送員騎機車上國道 14秒片曝光網狂冒冷汗 恐吃上6000元罰單 17:072022/01/26 社會 16歲無照機車騎士清晨撞上打火消防車昏迷不醒 13:172022/01/26 社會 基隆信義市場增百格臨時停車位 因應採購年貨人潮 17:532022/01/25 生活 電動機車超殺促銷 扭轉淡季魔咒 04:102022/01/26 產業特刊 PGO挑戰PBGN最低價 Ur1電動機車祭業界最高購車金優惠 10:422022/01/25 財經 中市春安勞動檢查突襲！ 未符規定依法開罰並限期改善 15:492022/01/25 生活 離島低碳交通旅遊首選 能海EV-50電動機車 10:002022/01/25 生活 春節前夕 北市警局長慰問5名因公重傷員警 21:282022/01/26 社會 桃園蘆竹路肩畫設機車停車格 民怨壓縮行駛空間 19:312022/01/25 生活 驚見鯊魚割鰭棄身！鹽埔漁港發現大批鯊魚翅 至少開罰50萬 21:032022/01/26 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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