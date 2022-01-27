苗栗縣一名30歲男子因為缺錢花用，光天化日之下，騎著機車跑回前雇主的工地偷電纜線，正想逃跑時，遭被害人發現報警，警方當場逮捕依竊盜罪移送。

苗栗竹南警察分局指出，員警到場時，發現地上有兩大捆電纜線，上頭有被用剪鉗剪過的痕跡，犯嫌準備用機車載運拿去銷贓，沒想到被活逮，員警也將犯案男子逮捕到案。

警方指出，最近金屬原物料價格大幅上漲，令不肖之徒心生歹念，竊取他人鋼鐵材料或物品至回收廠變賣，呼籲民眾多加注意防範，做好防竊保全設施。