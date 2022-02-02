澎湖汽車自撞路樹車頭全爛 7人受困搶救中 17:062022/02/02 中時 陳可文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 澎湖縣白沙鄉汽車自撞，7人受困搶救中。（消防局公／陳可文傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澎湖縣消防局2日下午4時13分接獲民眾報案，白沙鄉白沙分局前發現汽車自撞路樹，傷者共有7人，尚有人員受困於車上，消防局目前派遣消防車及救護車等6車12人趕往搶救中。 德儀上季超賺 重押汽車和工業晶片 62歲駕駛突昏迷車子加速「直直衝」 2汽車2機車遭波及 #澎湖 #汽車 #7人 #自撞 #受困搶救 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 永慶集團總銷售金額逾8千億 尾牙最大獎汽車一台 16:302022/01/28 財經 台灣福斯汽車春節假期特別推出「期間限定緊急保修服務」 15:182022/01/28 汽車情報-汽車新聞 離譜！老翁酒駕騎機車闖國3 自撞西湖休息區匝道昏倒 09:132022/01/29 社會 新車中古車雙漲 掀汽車訂閱風氣 04:102022/01/27 產業特刊 澎湖高麗菜王競賽 葉家母子3連霸 04:102022/01/31 地方新聞 駕駛插「安全帶消音扣」 車禍致死率高達3.6倍 12:282022/02/02 社會 陸新能源車 躲過晶片荒浩劫 04:102022/01/30 財經要聞 「澎湖四季旅遊」2／11正式登場 3大主題旅遊細品海島獨特魅力 10:322022/01/27 生活 現世報！酒駕累犯遇臨檢逆向逃離 下秒自撞慘吐血肋骨也斷了 13:072022/01/28 社會 點點幼兒園師「1傳5」他上門修電腦也染疫 北市匡427人 17:222022/01/28 生活 《國際產業》豐田蟬聯全球車廠霸主 拉大與福斯集團差距 17:392022/01/28 財經 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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