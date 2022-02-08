2021年國內車市因下半年受全球疫情影響供應鏈，總市場近45萬台，較2020年衰退2%。展望2022年，仍有許多複雜因素，一方面，台灣經濟穩定成長、股市/房市持續熱絡以及國旅需求旺盛；另方面，疫情仍持續影響零件供給、晶片供應短缺以及潛在通貨膨脹風險，和泰汽車預估今年車市將達46萬台，同時宣布TOYOTA年販目標13萬台、Lexus年販目標2.5 萬台，總計15.5 萬台，市占率33.7%，另外，TOYOTA、HINO商用車年販目標9000台。

TOYOTA/ Lexus/ HINO總代理和泰汽車表示，2021年代理三品牌以15.6萬台的登錄台數再創歷史新高，蟬聯20年台灣車市冠軍，傲視車壇。作為汽車產業領導者，2022年和泰汽車配合原廠展開電動化佈局，將引進TOYOTA首款BEV（Battery Electric Vehicle）車型bZ4X，並爭取全新Lexus RZ 450e等電動化車型導入市場，積極往集團碳中和目標前進。

回顧去年車市，TOYOTA登錄12.6萬台，市佔率28%，除YARIS、ALTIS、CAMRY分別稱霸各級距外，COROLLA CROSS登錄4萬675台，成為史上第一台年度銷售突破4萬台的SUV車款，RAV4全年登錄2萬5162台，亦獲得進口車銷售第一。Lexus則超越2萬台，豪華品牌市佔率22%，旗下SUV車款包括UX、NX及RX均奪下各級距銷售冠軍外，NX全年登錄更達7069台，榮登豪華車市場銷售冠軍；全新Lexus NX自去年12月上市以來更已累計超過4000張訂單，預期2022年將再創豪華品牌銷售佳績。TOYOTA及HINO商用車表現也不同凡響，3.49噸（含）以上車款登錄共計9422台，市佔率33.2%，刷新和泰商用車在台銷售新紀錄，獲得商用車總市場銷售冠軍。

和泰汽車表示，國內經濟穩定成長，且股市、房市持續熱絡及國旅需求旺盛等因素，可望持續活絡汽車市場，然而全球疫情及車用晶片的不確定性影響，和泰汽車預估2022年汽車市場規模為46萬台。今年和泰汽車旗下品牌也將配合原廠時程陸續推出全新車型，包含TOYOTA首款BEV車型bZ4X、TOWN ACE PICKUP、TOWN ACE VAN、GR86、GR Supra手排版本及全新跨界旗艦車款CROWN等；Lexus LC Limited Edition，現有量販車型新增導入F SPORT Design等級，同時爭取全新電動車款RZ 450e導入台灣市場。

商用車的部分，除將持續完整產品Line-up，HINO車型將導入200系3.49噸自排及長軸車型、300系對應AEBS緊急煞車輔助系統法規車型、300 Hybrid對應六期排放與安規項目車型、700系12檔 AMT變速箱及安全配備車型與空氣懸吊車型；TOYOTA車型部分將導入COASTER 1GD柴油引擎車型、GRANVIA 8人座商旅、HIACE尾門對開式樣等。

至於今年的銷售目標，和泰汽車認為，由於完整且多元的產品線帶來的競爭優勢，和泰汽車小型車販賣目標設定為15.5萬台，為在台銷售史上最高紀錄，其中TOYOTA 13萬台，Lexus 2.5萬台，市佔率將上看33.7%，另商用車市場因2021年六期法規切替、客戶提前購車的影響，預估市場總台數將下滑，但TOYOTA、HINO商用車仍將持續推進市佔，挑戰年販賣目標為9000台。

此外，面對數位化浪潮持續發酵，和泰集團從顧客的需求出發，以Mobility as a Service（MaaS）為願景，不僅專注於汽車銷售與週邊事業，更要致力於服務每一位有「移動需求」的顧客，擴大數位轉型的方向與構面。和泰商城將於今年3月盛大開站，搭配和泰Pay與和泰Points等多元支付方式，打造更完整的集團數位服務生態系。和泰集團乘車派遣服務yoxi 2021年已完成250萬服務趟次，2022年目標達成60萬會員數、6000台車輛數與600萬服務趟次，並將持續新增預約叫車、代叫車、一次叫多台、週期性預約等功能，滿足乘客及司機各種多元的使用情境，大幅提升便利性。而目前全台唯一同時提供共享汽、機車服務的平台─iRent也將於今年擴大共享汽車規模到8000台，提供會員更方便、即時的24小時全天候移動服務。

Lexus 旗下SUV車款包括UX, NX及RX均奪下各級距銷售冠軍，蟬聯豪華SUV霸主地位。（和泰汽車提供）

企業永續方面，和泰汽車結合本業資源持續投入，以「人、車、環境」三大公益主軸，發展多元的企業永續活動，回饋社會與環境。今年起和泰汽車攜手新北市政府社會局與新北家扶中心，推動「移動公益幸福行動」，協助弱勢族群移動需求；環境保育部分，和泰汽車與行政院農委會特有生物研究保育中心合作，救助台灣現存唯一的本土原生貓科物種─石虎。此外，一車一樹今年目標種植65萬棵樹，導護裝備捐贈也將邁入第12年，攜手青年學子投身公益行動的和泰公益夢想家更將舉辦第四屆，和泰汽車致力成為永續領域的標竿企業，落實社會共好、共融的理想。