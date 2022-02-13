功率放大器（PA）族群近期亂流乍現，族群高價領頭羊穩懋（3105）於11日舉行法說，釋出本季營運展望低於市場預期，各大外資維持原本多空立場，惟幾乎全部調降目標價，最低是麥格理的264.8元，樂觀派以匯豐、美銀證券的400元以上為代表。

穩懋法說會後，各大研究機構多未調整投資評等、仍持原先意見，但共通點在於幾乎全下修財務預期與目標價。摩根士丹利、麥格理證券此前即給予「劣於大盤」投資評等，現進一步將股價預期降至278與264.8元，給予「中立」投資評等的摩根大通證券，也把推測合理股價由375元大幅降至307元，高盛證券則持中性立場。

大摩強調，穩懋第一季疲軟財測展望對市場是一大負面衝擊，然符合大摩研判上半年供過於求的推測，建議旗下客戶避開大陸智慧機PA供應鏈。

持續看多穩懋後市的大型研究機構有：凱基投顧、大和資本、瑞信、匯豐、美銀證券等，除美銀外，其餘都下修對穩懋股價預測。大和資本證券指出，儘管下修財務預期，仍認為第一季不如預期屬於季節性影響，看好智慧機、Wi-Fi、基礎建設與光學需求帶動。