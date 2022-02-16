金控旗下投顧研究機構指出，致伸（4915）因研發費用增加及低毛利產品占比拉高，導致2021年第四季每股純益低於預期，不過，致伸積極拓展新事業與車用影像模組，成營運重要轉機，維持「買進」投資評等，目標價65元。

法人說明，受到聲學產品的半導體零件缺料影響，ODM廠商將獲利較低的消費性聲學產品訂單遞延至2021年第四季拉貨，致伸的消費性聲學產品如：TWS、智慧喇叭等產品出貨比重高於原先預期，加上研發費用增加，使單季每股純益低於預期。

法人指出，致伸經營管理階層透露目前產能利用率約為75％，且訂單能見度已達第二季底，預估首季營收年持平，但第二季營收可望年增雙位數，主因警用相機、印表機、智慧家電產品的缺料狀況已陸續舒緩，預計出貨量將優於去年同期，且手機視覺影像模組將於3月起出貨給美系雲端大廠手機產品使用。

另外，電動車滲透率持續提升，致伸為美系電動車大廠的上海廠視覺影像模組獨家供應商，主要生產正面三合一鏡頭，美系客戶去年陸續在德國柏林、美國奧斯汀設立新廠，預計柏林廠將於第二季開始量產，致伸目前已通過柏林廠視覺影像模組認證，預計將成為柏林廠的三合一鏡頭獨家供應商。致伸將跟隨美系電動車客戶出貨成長，且該客戶的比重將持續提升，再加上電動卡車新客戶的貢獻，法人預計，致伸2022年車用視覺模組營收年增69％，營收占比提升至8％。