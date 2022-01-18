將來商業銀行經中央存保公司審核通過成為要保機構，雙方今（18）日舉行簽約儀式。董事長鍾福貴及總經理許柏林表示，將自22日起分三階段進行2個月試營運，預計3月正式對外開放，目標2年客戶數達逾百萬戶、能在4年內達到損平。

鍾福貴表示，純網銀是24小時的服務，與傳統銀行有很大的不同，中央存保也對此開發可串接純網銀的資訊系統，這項措施在監理服務方面，讓純網銀感覺上會比傳統銀行更即時公開透明，認為這是很好的機制，讓主管機關及社會大眾對純網銀的服務更安心。

鍾福貴指出，由於純網銀沒有實體通路、僅由網路提供服務，因此用戶體驗方便性、資訊系統安全性非常重要，特別是資訊系統方面，將來銀行對此祭出三大措施。首先，系統架構時便將整體網路建構資安防護網，重要節點除可即時監控、還可事後的追蹤分析。

其次，將來銀行透過第三方驗證資安制度符合標準，2020年9月取得ISO 27001資訊管理安全系統、12月再獲BS 10012個資管理資訊等2項國際認證，目前認證均延續有效。最後，去年5月即成立資安處、指派資安長。以持續行動證實公司重視資安，絕不敢掉以輕心。

鍾福貴表示，將來銀行的發起股東均為本土業者，非常了解國內金融環境，知道未來在業務推動上一定有很大壓力，因此一定會努力導入金融科技，藉此提供有創意、負責任的金融服務，也會重視公司治理，建構優質的企業文化，進而推動業務成長、使公司永續經營。

鍾福貴指出，將來銀行將自22日起展開2個月的試營運，預計3月正式對外開放。總經理許柏林補充，試營運主要分為三階段，首先是22日起由30個專案員工進行各種案例及模型測試，甚至以較極端狀況驗證系統穩定及正確性。

其次，春節後將有250個員工加入，最後則是2月14日會邀請600多位協力廠商及員工親屬，三階段合計共約1千位進行系統試營運測試。許柏林表示，主要考量適逢農曆年，可趁機對系統進行測試、並增加員工熟悉度，同時也希望將開業準備做得更完善。

許柏林表示，將來銀行初期先提供儲蓄、放款、支付及轉帳等基本業務服務，後續分兩階段推出更進一步服務，希望今年就把個金服務版圖布局完善，目標2年客戶數達逾百萬戶。由於獲客需要成本，會以更穩健腳步減少虧損，期許能在4年內達到損平。