砷化鎵廠穩懋(3105)2021年每股盈餘為12.9元，穩懋預估，今年第1季合併營收將較去年第4季下滑low-twenties(約21%到23%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準，穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，今年趨勢跟往年相差不大，第1季是淡季，營收高峰會落在下半年，穩懋法說會後外資看法偏保守，部分外資調降穩懋目標價，致使穩懋今天盤中股價走弱。

由於去年第4季延續第3季美系新機發表效應，且中國手機客戶的需求持續強勁，加上5G與低軌衛星相關基礎建設營收連續兩季成長，穩懋2021年第4季合併營收為72.17億元，季增7%，年增5%，為單季歷史新高，營業毛利為29.23億元，季增11%，年增22%，在產能滿載及較優的產品組合影響下，單季合併毛利率為40.5%，季增1.7個百分點，年增5.5個百分點，營業淨利為20.09億元，季增11%，年增21%，營業淨利率27.8%，季增1個百分點，年增3.5個百分點，單季稅後盈餘為16.9億元，季增13%，年增32%，單季每股盈餘為4.19元；累計2021年合併營收為261.82億元，年增2%，創下歷年新高，營業毛利為97.7億元，年減8%，合併毛利率為37.3%，年減4.1個百分點，營業淨利為64.23億元，年減17%，營業淨利率為24.5%，年減6個百分點，稅後盈餘為52.1億元，年減19%，每股盈餘為12.9元。

由於第1季晶圓廠陸續歲修保養及傳統淡季，穩懋預估，今年第1季合併營收將較去年第4季下滑low-twenties(約21%到23%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

陳舜平表示，由於光電產品淡旺季明顯，下半年是出貨高峰，第1季下滑幅度較大，Infra(基礎建設)相較去年第4季下滑幅度較小，WiFi跟手機下滑幅度跟Q1季減預估差不多；目前看起來，今年趨勢跟往年相差不大，第1季是淡季，上半年相較下半年是低基期，營收高峰會落在下半年。

為因應客戶需求，穩懋今年持續進行擴產，晶圓C廠無塵室擴充預計上半年完工，新產能將於第3季左右開出，以應付旺季需求，由於新產能加入，折舊費用預計較2021年增加1成到2成。

至於南科高雄園區路竹廠於去年中動土，目前以土建為主，預計明年6月到7月無塵室完成，2024年加入量產；今年因有路竹廠建置工程資金需求，穩懋預估，全年資本支出在120億元左右。

穩懋法說會後，多家外資出具最新報告，其中歐系外資雖然因手機/WiFi銷售疲軟及較低毛利率將穩懋2022年/2023年每股盈餘7%到9%，維持穩懋優於「優於大盤表現」評等，目標價則由425元下調至390元；兩家美系外資給予穩懋「中立」評等，其中一家目標價由375元降至307元，一家美系外資給予穩懋「建議賣出」評等，目標價由288元降至278元；日系及港系外資則給予穩懋「買進」評等，但港系外資將目標價由460元降至450元，日系外資則維持目標價400元。