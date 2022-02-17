台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)110年稅後盈餘為32.8億元，每股盈餘為18.02元，年增68.8%，再創歷年新高，美系外資及日系外資最新報告分別維持富邦媒「建議買進」及「買進」評等，今天外資也轉賣為買，激勵富邦媒今天股價收高。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，110年合併營收達884億元，較109年成長31.5%，營運續攀高峰，EBITDA約49.92億元，年增64.5%；稅前盈餘為40.8億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為32.8億元，每股盈餘為18.02元，年增68.8%，其中110年第4季合併營收為268.7億元，較109年同期成長30%；EBITDA年增44%，達13.85億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為9.2億元，單季每股盈餘為5.04元，年增50%。

在倉儲物流部分，截至110年度，momo投入營運的物流中心、主倉、衛星倉共已達42座，為強化南台灣物流網絡，繼台南永康物流中心作為前哨站營運啟用後，接續「南區儲配運輸物流中心」也正式動土；「中區物流中心」亦覓得適合的物件，正緊鑼密鼓地的規劃中。

富邦媒公布110年財報後，美系外資及日系外資發布最新報告，其中日系外資指出，我們預計富邦媒2022年第1季營收將季減15.2%、年增24.1%，有鑑於台股不穩定的新冠肺炎疫情及消費者對網購黏著不斷上升，以及富邦媒維持今年營收成長20%到30%，以及淨利率維持與2021年相近水準，加上我們認為momo在台灣B2C市場處於有利位置，積極的資本支出亦展現在B2C領先的momo在台灣網路購物發展雄心，維持「買進」評等及目標價2250元；美系外資最新報告則維持富邦媒「建議買進」評等及目標價1750元。