美系外資針對力智(6719)出具最新研究報告，看好其2022年營收、營運動能持續成長，故維持買進、目標價1030元。

美系外資表示，力智去年第四季營收16.71億元，季度減少0.1%、年增加49.4%，每股盈利4.34元，季度下降15.9%，年成長171.3%，低於預期，單季毛利率為42.3%，季減少2.7個百分點，同樣低於預期。力智將利潤率下降主要歸因於晶圓成本和不利增加的產品組合作所致，去年第四季MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)的產品組合上升到3成，相較去年第三季的25%成長。

美系外資表示，儘管力智在2021年第三季針對晶圓成本的漲價調整了產品的定價，但是於去年第四季才開始生效，加上4~5個月的交貨期，故影響力智去年第四季營運表現。

美系外資表示，展望2022年，看好力智營收將成長24%，主要動能來自於多項原因，首先，晶圓價格的調漲，使得力智對價格的調整，再者，受益於大陸半導體本土化發展，SPS(Smart Power Stage)市場份額持續增長。在盈利能力方面，預計力智將在更好的產品組合的支持下，利潤率持續擴大，MOSFET業務轉向更多的中壓MOSFET(以往以低壓為主)；另外，SPS業務貢獻也預計將從2021年的25%成長到 2022年的26%，故維持力智買進評等、目標價1030元。