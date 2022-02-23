鴻海(2317)持續透過策略投資方式，布局拓展電動車及元宇宙領域市場商機，外資對此均維持正向看待，認為可為鴻海的零組件業務提供更多終端市場需求，並在長期實現鴻海業務多元化，均維持既有評等不變，但目標價則略有變動。

鴻海股價近期於103.5～107元區間震盪，今（23）日持平開出後持穩盤上、上漲0.96％至105.5元，終場小漲0.48％、收於105元。三大法人昨日大舉賣超達1萬1764張，本周迄今合計賣超7490張。

鴻海22日公告，將與沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）建立合資企業，將投資1.5億美元取得8.2％股權，在當地或中東地區生產電動車，細節預計將在未來半年內公布。

同時，鴻海亦宣布與XRSPACE簽署合作備忘錄（MOU），首階段預計投資1500萬美元、取得9～10％股權，未來投資金額最高可達1億美元。雙方將合作建構元宇宙生態系統，由XRSPACE提供XR服務平台，鴻海負責虛擬實境（VR）耳機設計和製造。

美系外資認為，若合資公司執行得當，將有助擴大鴻海電動車製造生態系統。投資XRSPACE則可望帶來業務合作效益，透過從VR耳機到5G網路、邊緣運算及數據中心等基礎建設的硬體提供能力擴大進入市場需求管道，維持「增加持股」評等、目標價168元。

另一家美系外資亦認為，上述投資具積極戰略意義，可為鴻海的零組件提供更多終端市場，並在長期實現業務多元化。然而，鑑於鴻海目前在資通訊代工（ICT EMS）業務規模龐大，新業務可能需要一段時間才能帶來有意義的貢獻。維持「中立」評等、目標價114元不變。

亞系外資則預期，電動車將自今年起對鴻海營收帶來貢獻，可望逐漸緩解市場對新業務可行性的擔憂，並有助股價重估。由於雲端服務供應商（CSP）伺服器及零組件業務成長動能強勁，預期鴻海今年的傳統業務成長展望穩定。

不過，為反映市場對電動車量產時程的擔憂，亞系外資基於較低的毛利率假設，將鴻海今明2年獲利預期分別調降7％、1％，並將目標價自160元調降至150元，但對鴻海獲利持續改善仍持樂觀看法，維持「買進」評等不變。