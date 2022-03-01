澳洲央行周二宣布基準利率維持於歷史低點不變，仍為0.1%，央行總裁Philip Lowe並表示俄烏戰爭是不確定性主要的新來源，同時強調央行對收緊政策將保持耐心。

澳洲央行在3月政策會議後重申，會等到長久以來期盼的薪資增長回升，才會開始收緊政策。

澳洲央行總裁Lowe除了表態對收緊政策將保持耐心之外，也對國內經濟抱持樂觀看法，稱消費支出、商業投資與勞動力市場都很強勁。

由於家庭需求隨著防疫解封而快速彈升，澳洲周三將公布的第四季國內生產毛額（GDP）估計至少成長3%。

Lowe最近曾表示，如果澳洲經濟持續復甦，央行可能會在今年晚些時候首次調升利率。市場預期澳洲央行最快可能在7月升息。

澳洲周一公布1月零售銷售額年增5.8%、月增1.8%，遠超出經濟學家預期，顯示內需正在擺脫Omicron變種病毒疫情的影響。此外，澳洲失業率已經降至4.2%，創下13年新低，並可能進一步跌破4%，為1970年代以來首見。

不過，俄羅斯入侵烏克蘭使地緣政治局勢的不確定性增加，再加上新南威爾斯州和昆士蘭的嚴重水患，都使澳洲消費者信心受到衝擊。根據澳盛銀行周二發布的調查報告，上周澳洲消費者信心急速下滑。此外，隨著汽油價格創下歷史新高，消費者通膨預期亦達到5.3%，創下7年新高。

CBA澳洲經濟研究部門主管Gareth Aird表示，如果第一季通膨率真如市場擔心的那麼高，澳洲央行將在6月開始升息，將進一步給市場帶來壓力。