終端產品應用往高速運算等高階產品發展，全球第一大PCB廠臻鼎-KY(4958)今年營運看好，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，今年還是會有不錯的成長，歐系外資維持臻鼎-KY「買進」評等，目標價上調至138元，受到台股重挫拖累，臻鼎-KY今天盤中股價走弱。

臻鼎-KY董事長沈慶芳近幾年致力打造臻鼎-KY成為提供客戶一站式購足(One ZDT)的多元產品服務PCB廠，目前產品線已從過去的軟板拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及COF等，並於2020年11月合併先豐通訊成為100%子公司，隨著產品布局效益顯現，讓臻鼎-KY業績無畏全球新冠肺炎疫情及供應鏈長短料等不利因素干擾穩定成長。

臻鼎-KY 1月合併營收為104.53億元，年增1.26%，從客戶訂單來看，臻鼎-KY第1季營運可望淡季不淡。

目前臻鼎-KY多項產品均已做到全球第一大，連新跨入的IC載板過去3年營收也高度成長，預估2021年載板營收可望從2019年約14億元成長至逼近50億元，獲利貢獻也將明顯攀升，市場當紅的新產品如：Mini LED、顯示器、電池板、汽車板等新產品，公司也陸續進入量產，新產品可望成為公司營運成長新動能。

沈慶芳表示，目前公司Mini LED產品是客戶端獨家供應，IC載板已做起來，元宇宙的VR/AR產品也做很多，搭配軟板/類載板/HDI等新產品出貨逐步放量，今年還是會有不錯的成長。

歐系外資最新報告也看好臻鼎-KY前景，歐系外資報告指出，我們認為臻鼎-KY透過增加更多Mini LED HDI產能來改善產品組合，預期2023年以後，基板貢獻將超過營收10%，獲利能力可望逐年改善，我們調高臻鼎-KY 2022年/2023年營收增長1%/3%及獲利5%/5%，以反應更好的獲利能力及季節性因素，維持臻鼎-KY「買進」評等，目標價上調至138元。