台灣線上零售業龍頭富邦媒(8454)於2月17日舉行法說會，富邦媒110年每股盈餘為18.02元，再創歷年新高，由於台灣線上滲透率仍低，電商市場還有很大成長空間，富邦媒預估，今年營收年增可望逾20%，美系外資及歐系外資在法說會後最新報告分別給予富邦媒「建議買進」及「買進」評等，不過富邦媒今天盤中股價走弱。

全球通膨壓力顯現，各國央行升息腳步逼近，致使今年以來國際股市及台股震盪劇烈，高本益比個股股價多遭到大幅修正，且各大產業企業紛紛擴大電商平台銷售，加劇電商平台銷售競爭，引發市場疑慮，富邦媒今年以來股價表現不佳，最低曾跌至1050元，相較於歷史高價2190元，股價幾乎是腰斬，富邦媒公告110年財報後，於2月17日舉行法說會，說明今年度展望。

富邦媒表示，2021/2022年台灣線上滲透率預估為14%/15%，低於南韓的38%/41%、中國的27%/30%，且2021年第4季電商銷售成長率達19.2%，顯示台灣電商市場還有很大成長空間。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄購物，110年合併營收達884億元，較109年成長31.5%，營運續攀高峰，EBITDA約49.92億元，年增64.5%；稅前盈餘為40.8億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為32.8億元，每股盈餘為18.02元，年增68.8%，其中110年第4季合併營收為268.7億元，較109年同期成長30%；EBITDA年增44%，達13.85億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘為9.2億元，單季每股盈餘為5.04元，年增50%。

富邦媒預估，2022年營收年增有望超過20%，由於供應商議價能力提升，Take rate有望維持14%以上，營利率有望維持4.6%高檔水準。

富邦媒規劃2022年資本支出為38.6億元，包括第三座自動化物流中心建造、冷鏈貨車及電動車，預估2021年/2022年衛星倉總計30/50座。

在物流方面，富邦媒表示，旗下富昇物流設有自有車隊，自有物流2021年占比15%，2022年有望達20%，24小時到貨服務覆蓋率100%，公司也將持續投入縮短運送時間，以符合鮮食產品需要。

富邦媒法說會後，美系外資及歐系外資發布最新報告，其中歐系外資雖然給予富邦媒「買進」評等，但下調富邦媒2022年到2024年獲利預估3%到5%，並將目標價由1920元下調至1860元；美系外資則是維持「建議買進」評等，目標價為1750元。