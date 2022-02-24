俄羅斯入侵烏克蘭觸發資金湧向黃金避險，刺激金價24日盤中創一年半新高。市場擔心歐美制裁俄國原油不能出口令全球供應更緊張，國際報價基準的布蘭特油價升破105美元創2014年中以來新高。

紐約黃金近月期貨價盤中每盎司大漲3.4％報1976.5美元。倫敦布蘭特與紐約西德州等即月期貨價每桶飆漲逾9％，各自報105.79美元和100.54美元均創近八年新高，和2014年以來首次升破100美元大關。

俄國投資銀行BCS Global Markets策略師斯莫里亞尼諾夫（Slava Smolyaninov）說：「大部份投資人對俄國入侵烏國是難以置信，但卻真實發生當中。這完全改變一切，我們的世界已不同往日。」

歐美表態要對俄國實施最嚴厲制裁。德國商業銀行分析師費許（Carsten Fritsch）說：「若制裁影響到涵蓋俄國石油與天然氣出口相關的交易帳款支付、銀行業乃至保險業，俄國能源供應中斷就無法避免。」

瑞銀分析師史陶諾瓦（Giovanni Staunovo）說：「俄國是全球石油第三大生產國和第二大出口國，在低原油庫存和產油國閒置產能不斷減少下，油市無法承受大量供應中斷的衝擊。」供應憂慮可能引發市場囤積居奇而推高油價。

目前一個月內交割的原油期貨每桶價格，較六個月期的高11.55美元創新高。交易商認為這反映目前油市供應緊張局面。

專家預期在石油輸出國家組織（OPEC）、美國頁岩油或伊朗石油的供應大增之前，布蘭特油價可能維持在100美元以上。

對於金價大漲，盛寶銀行分析師漢森（Ole Hansen）認為除了是烏克蘭危機刺激避險需求大增之外，市場也擔心歐美制裁會推高石油等大宗商品價格而增加通膨壓力。

史陶諾瓦預期金價短期內會升破2000美元。