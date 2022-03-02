奧地利金融市場管理局(FMA)說，歐洲央行(ECB)已經下令關閉俄羅斯聯邦儲蓄銀行的歐洲分支(Sberbank Europe)。ECB此前曾提出警告，俄羅斯入侵烏克蘭之後，由於擠兌風潮，該行面臨破產危機。

歐洲央行在本周稍早曾指出，總部位於維也納的俄羅斯聯邦儲蓄銀行歐洲分支正走向破產，或可能破產。這促使FMA在周一暫停了該行的活動。

而在暫停令到期前幾小時，FMA在周二進一步宣布，根據歐洲央行的命令，下令關閉Sberbank Europe。

歐美對俄羅斯祭出一系列制裁措施，包括將俄羅斯幾家大型銀行排除在SWIFT全球銀行支付系統之外。

Sberbank Europe在周一表示，該行的數個分支在短時間內面臨客戶存款的大量流失。

歐洲央行的SRB委員會下了關閉命令，以便能決定該案例是否有按照歐洲銀行處置規則來處理。

奧地利的FMA表示，已任命一管理人，負責去確定破產標準是否已獲得滿足，以及何時會獲得滿足。