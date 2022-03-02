神基投控(3005)今舉行法說會，董事長黃明漢今天表示，要向大家公布一個好消息，今年首季汽車機構件出貨已回到2019的動能，甚至全年會優於2019年。有關烏俄戰爭對神基投控的影響，目前沒有看到立即性的衝擊，對於生產所需的金屬用料，神基已採取分散供應產地。

神基110年合併營收為新台幣300.84億元，較109年度之278.38億元成長8.1%；110年度歸屬於母公司業主之淨利為新台幣42.74億元，較去年同期的25.77億元成長65.8%。每股稅後盈餘為新台幣7.2元，較去年同期的4.4元成長63.6%。去年全年毛利率為25.2%，營益率為8.7%。神基表示，去年供應鏈搶料、漲價，造成毛利率較上一年下滑。

神基日前董事會通過配發現金股利3.6元，訂定除息基準日為111年4月2日，自3月29日至4月2日之期間內停止普通股股票過戶。現金股利預定自4月27日起發放。以今天收盤價計，股息殖利率達6.42%。

神基投控目前旗下有神基科技、漢通科技、漢達精密、吉達克精密金屬、豐達科技等，分別負責強固型電腦事業群、機電與能源事業群、塑膠事業群、汽車事業群、航太事業群。

神基投控的三大營運項目：

一、綜合機構：業界複合材料領導廠商，致力發展先進製程與表面處理技術，結合RHCM急冷急熱塑膠射出製程工藝與各式複合材料，提供業界最輕量、環保、強固、時尚的機構零組件產品。

二、汽車機構件：IATF16949認證廠商，提供汽車輕金屬壓鑄件的OEM服務，專注ADAS（先進駕駛輔助系統）以及新能源車相關之金屬機構件產品。所生產之安全帶轉軸出貨量全球居冠。

三、豐達科技：國際AS 9100與IATF16949管理系統認證廠商，生產航太應用與高階工業應用之扣件產品，為亞太區少數獲認證的航太扣件製造商。神基持股豐達科(3004)比例39%。

去年營收中，神基投控電子件和綜合機構件營收占比達95%。在各產品線的生產基地分布：強固型電腦事業群有中國昆山及台灣汐止；機電與能源事業群分別在台灣林口和中國昆山；塑膠事業群位於中國昆山及越南河內；汽車事業群位於中國常熟和越南河內。