台驊投控(2636)2月營收為28.41億元，雖然工作天數減少，但仍創歷史同期新高，年增54.3％；累計前2月營收68.53億元，年增69.4％。台驊明天將公布去年財報及對外說明今年營運展望。

由於2月工作天數減少，各項業務營收表現均較上月下滑，但市場需求旺盛，除空運外均較去年同期明顯上揚。其中，海運業務方面，單月營收21.58億元，月減31.1％，年增72.9％；空運業務營收3.64億元，月減近3成，年減7.5％；中歐鐵路營收1.16億元，月減21.9％，年增46.5％；內貿物流營收2.03億元，月減4.9％，年增68.4％。

前兩月營收來看，以海運成長最多年增94.5％，其次為鐵路業務年增達55.1％，內貿物流增幅為53％，空運則受到運量減少原因呈現持平。公司認為，第一季整體海運市場淡季不淡，單季營收、獲利有望優於去年同期。