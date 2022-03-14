瑞昱(2379)最新宣布，推出新AI音效與攝影機解決方案，為搶攻企業客戶再添利基。瑞昱2月營收儘管逢工作天數減少，但依舊站穩90億元大關，法人看好，瑞昱首季營收有機會呈現年增、季增態勢，挑戰單季次高。

瑞昱最新推出新AI音效與攝影機解決方案，採用新一代類神經網路語音演算法，支援360度目標語者追蹤功能。AI演算法不僅針對動態與靜態噪音提供優異降噪效果，還能偵測與追蹤語者的聲音。至於低功耗AI攝影機晶片(RTS3916/RTS3916N Series)，透過Edge端AI演算法，可以鎖定特定的物件，例如人形偵測、人臉偵測、車形偵測、寵物偵測、包裹偵測、手勢辨識、行為姿態辨識等，適用於各種智慧型產品應用。

瑞昱發言人黃依瑋表示，自家的360度目標語者偵測與追蹤AI演算法讓使用者在繁忙的辦公室和嘈雜的家庭環境中，能有清晰和舒適的語音通話體驗，也可適用於各種應用。

瑞昱儘管2月適逢傳統淡季，工作天數減少，但仍受惠於WiFi 5、WiFi 6、交換器和乙太網路等網通晶片出貨動能強勁，支撐單月營收維持在逾90億元。

法人看好，瑞昱3月業績有望回升到95億元以上，整體第一季業績更有機會高過2021年第四季，瑞昱首季營收有機會呈現年增、季增態勢，挑戰單季次高，不僅如此，在全年營運部分，因為今年瑞昱相對去年有機會取得更多的晶圓產能，故看好其全年業績年增上看逾一成。