台灣ITC產業傲視全球，看好未來在淨零排碳的願景下，電動車勢必為下一塊產業大餅，義隆董事長葉儀(日告)今表示，台灣ICT產業在PC、NB的成功模式，很有機會複製到電動車，在政府的推動下，應儘速建立標準化。他也提到，義隆今年車用相關的營收規模約3億元，明年有機會翻倍成長、2025年幅度會更大。

義隆董事長葉儀(日告)今出席由財團法人車輛研究測試中心號召(ARTC)結合義隆(2458)、友達(2409)、奇美車電、中華汽車、華德動能、成運汽車、創奕能源、大聯大(3702)品佳公司等共同成立「車用AI影像晶片與智慧座艙顯示模組產業聯盟」，並共同簽署MOU。

葉儀(日告)表示，挾台灣在ICT產業長期的優勢，後續在電動車領域會有很好的機會，絕對可以複製ICT產業在NB、PC的成功經驗到未來電動車領域。在本次大聯盟的成立，義隆就是負責AI晶片的製造研發，AI不僅是技術，還有應用情境的導入，目前以影像感測為主的ADAS接下來也會加入雷達偵測。由於先前義隆已經有和奇美車電合作，目前總計投入的人數達200~300人，開發的是一個整合式的平台，只是率先用於車用市場，未來也可以再運用到其他領域。

葉儀(日告)表示，義隆目前車用營收占比不高，今年預估每月約3000萬元，今年全年預計有3億元規模，明年有機會成長兩倍，但到2025年應該有機會看到更大幅度的成長。

葉儀(日告)也呼籲，因為台灣的產業結構以中小企業為主，當前政府對電動車有祭出補助，不妨趁此機會，可以順勢規範標準化，符合國際車趨勢和車規，建立台灣車用IC顯示技術自主能力，此將有更利於未來輸出，看好此一系列的策略聯盟，在未來2~3年可以做好。

本次的聯盟分工為上中下游三大領域，上游為AI晶片產品研發製造，為義隆、奇美車電、車輛中心，中游為智慧車電、座艙產品開發，為友達(2409)、義隆、車輛中心，下游則為國內外車種導入使用，為華德動能、成運汽車、創奕能源、中華汽車、以及大聯大(3702)佳品集團。