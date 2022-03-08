勤業眾信聯合會計師事務所8日發布《2022零售力量與趨勢展望》報告，全球前250大零售業（Top 250）之中，台灣有兩家企業包括統一超與全聯皆上榜。

我國零售業龍頭「統一超商」以總營收80.19億美元，上升至134名，連八年成功進榜；而全聯福利中心以總營收達46.83億美元飆升26個名次至全球221名，連兩年上榜。

勤業眾信指出，以2020年7月至2021年6月公開財報來看，全球前250大零售業（Top 250）的零售總營收為5.1兆美元、年增5.5％；全球前十大零售企業（Top 10）總營收為1.77兆美元，占整體34.6％比重。

沃爾瑪（Walmart）總營收達5591.5億美元規模，持續穩坐全球最大零售業者的寶座，年增率約6.7％；而亞馬遜（Amazon）總營收規模以2135.7億美元居次，受惠於疫情下電商快速發展，亞馬遜營收年增率高達34.8％，為全球前十大零售企業營收成長率冠軍。

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人謝明忠表示，隨著全球疫情逐漸受到控制，民眾也更加適應與病毒共存的生活；儘管近日烏俄紛爭帶來干擾，但長期而言通膨壓力可望減緩，零售業者仍對產業前景抱持樂觀態度。

另外，因消費者手上仍保有充足的現金，全球主要經濟體也有機會以穩健的速度持續成長。而台灣零售業也在疫情當中積極發展數位轉型，全通路、無接觸經濟和幕後店等多元化形式，已成為零售業者提升競爭力的必備項目。

謝明忠建議，零售業者在接下來的商業布局中也應將「永續零售」納入規畫，以「獲利、人民、土地」三大面向為主軸布局永續投資，零售業者應將永續認證做為產品及品牌核心策略，重新建立與消費者之間的連結，並鞏固消費者對於品牌的黏著度。