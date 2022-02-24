針對俄烏局勢惡化，國泰君安期貨24日認為，農產品價格將大漲。

國泰君安期貨表示，俄羅斯和烏克蘭是全球最主要的穀物出口國，USDA資料預估2021/22年度俄羅斯小麥出口量為3500萬噸，烏克蘭出口量為2400萬噸，占全球小麥出口總量的29％，

另外烏克蘭玉米出口量占全球出口總量的17％。俄烏戰爭導致WTI原油三天累計上漲7％，CBOT小麥上漲17％，玉米上漲10％，大豆上漲8％。

該機構認為現階段南美乾旱已經將全球穀物價格置於熊熊烈火之中，而兩個重量級穀物出口國之間的戰爭則無異於火上澆油。在戰爭沒有明確緩和訊號出來之前，預計穀物價格整體維持強勢，大陸重點關注玉米、澱粉價格超預期波動風險，油脂、生豬、白糖、棉花等重要農產品價格也會受到波及。

大陸農產品期貨午盤大漲，棕櫚油、豆油、菜粕主力合約漲超5％，豆粕主力合約漲近5％，菜油主力合約漲近4％，強麥主力合約漲停。