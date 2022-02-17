美股四大指數終場漲跌互見，漲跌幅 介於-0.16%至0.09%，期貨盤全數開漲，今(17)日台指期開漲0.3%，越過昨日高點，電子期開漲0.49%、金融期開漲0.27%。外資昨日反手買超集中市場84.65億元，終結連續兩個交易日的大賣超，台指期淨空單留倉口數續減967口至1.54萬口，期現貨呈現同步作多。

台股近幾日重新回到上升軌道，故盤勢仍偏多看待，預期台股短期區間18000-18600點之間，操作上 建議聚焦具有基本面利多支撐，且股價目前位階偏低，有望迎來落後補漲的標的。

籌碼面部分，台指期淨部位三大法人淨空單減少772口至-2921口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少967口至-15424口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1021口至-3180口。

永豐期貨分析表示，台股昨日三大法人同步買超118.05億，各類股皆有所表現，台指期昨拉高結算，技術面KD指標呈黃金交叉，短期均線轉強但投資人仍須留意震盪回檔風險。