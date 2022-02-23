歐系外資針對義隆(2458)出具最新研究報告，認為其儘管營收將在第二季起開始回溫，但須面臨人才招募以及營運支出壓力，故將目標價由235元降至215元、評等維持優於大盤。

歐系外資表示，義隆去年第四季每股獲利為4.35元，主要來自更高的非運營收益和子公司減資；單季營收為41.6億元，季減少16%，符合財測中段位置，毛利率則為49.4%，低於財測，主要是因為較為不利產品組合以及較高的代工成本所致。值得注意的是，義隆宣布改變其股利政策，未來每半年支付一次，董事會也通過2021年每股擬配發現金股利13.5元，這意味著約80%的配息率以及7.7%的殖利率。

歐系外資表示，義隆預估第一季營收落在40~42億元，看好觸控板、指紋以及指向裝置均會成長，惟觸控螢幕恐季減達30%，因此，預估毛利率落在46.5-48.5%，營業利益率預計為24.8-27.8%，這是由於生產成本和人才費用上漲的壓力依然存在。

歐系外資表示，義隆預估今年全球NB市場持平，但看好傳統觸控板轉入壓感觸控板(Haptic Touch Pad)成長動能，以及微軟因資安要求今年出貨指紋都需上辨識晶片(Match on Chip，MOC)，屆時產值也同步看俏，相信第一季度低谷後，利潤率的成本壓力應會適度緩解，同時改進組合和新產品的增加，預計第二季起營收將出現增長，惟有鑑於義隆持續人才招聘和運營支出下，將義隆目標價由235元降至215元、評等維持優於大盤。