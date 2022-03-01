國發會今（1）日公布元月景氣報告指出，元月景氣亮「黃紅燈」，景氣依舊強勁，惟俄烏戰事升高全球經濟不確定性，尤其對物價的更大的壓力，必須密切注意。

國發會綜合出口、股價及銷售等九項指標而成的景氣綜合判斷分數，元月降至36分，所對映的是黃紅燈，這是近三個月來第二度亮黃紅燈，去年12月原是黃紅燈，惟經修正後轉為紅燈。

經濟發展處長吳明蕙表示，雖然是黃紅燈，但分數仍處於黃紅燈的上緣，因此景氣沒有轉向的問題，景氣仍強勁，至於領先指標連續兩個月下滑，這反映的是去年景氣強勁擴張的高基期現象（基期太高，年增率容易趨緩），高基期確實是今年所會面對的挑戰。

面對俄烏戰事，吳明蕙表示，我國與俄、烏的貿易不高，影響不大，但是俄烏戰事對全球帶來更大的物價壓力，而我國的原油等大宗物資高度依賴進口，物價的壓力值得關注，展望未來，在生產、外貿及銷售等動能支撐下，景氣仍可望穩健擴張。