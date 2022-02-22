由於俄羅斯總統普丁下令軍隊進入烏克蘭東部的兩個分裂地區，並宣稱兩地獨立，俄烏緊張情勢升溫，使得油價22日（周二）大漲，逼近每桶100美元關卡，美股期貨指數重挫。

台灣時間下午2時左右，布蘭特原油期貨上漲2.03％至每桶97.33美元，創2014年9月以來最高，西德州原油勁升3.06％至每桶93.86美元。

道瓊工業指數期貨一度重挫逾500點，標普500指數期貨下跌1.5％，納斯達克指數期貨下跌2.2％。日經225指數周二跌落1.8％，澳洲ASX 200指數下滑1％。