俄烏緊張升溫 油價跳漲、美期指跌 14:302022/02/22 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於俄羅斯總統普丁下令軍隊進入烏克蘭東部的兩個分裂地區，並宣稱兩地獨立，俄烏緊張情勢升溫，使得油價22日（周二）大漲，逼近每桶100美元關卡，美股期貨指數重挫。 台灣時間下午2時左右，布蘭特原油期貨上漲2.03％至每桶97.33美元，創2014年9月以來最高，西德州原油勁升3.06％至每桶93.86美元。 道瓊工業指數期貨一度重挫逾500點，標普500指數期貨下跌1.5％，納斯達克指數期貨下跌2.2％。日經225指數周二跌落1.8％，澳洲ASX 200指數下滑1％。 港股不斷下探 恒生指數跌破800點 5成散戶樂觀台股H1上萬九 #每桶 #俄烏 #油價 #指數期貨 #指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《台北股市》張錫：台股重挫好進場 中期看趨勢 12:502022/02/22 財經 景氣看衰 台股低點估跌破萬七 04:102022/02/22 財經焦點 俄烏緊張憂美制裁 港股俄鋁跌20％ 11:092022/02/22 財經 陸股早盤走低 上證指數跌1.36％ 12:312022/02/22 財經 港股跌逾550點 網科族群重挫 10:312022/02/22 財經 《期貨》俄烏緊張 3月台指期重挫222點、摜破萬八 09:092022/02/22 財經 中華徵信所：俄烏開不開戰 原物料都會漲 12:472022/02/22 財經 《國際金融》烏克蘭情勢不妙 歐股收近4月低點 09:262022/02/22 財經 《國際經濟》俄軍進駐烏東叛離地區 美股期貨重挫、油價飆漲 08:182022/02/22 財經 劉湘濱：俄烏不會打 弱方烏克蘭已退讓 04:102022/02/22 話題觀察 《日股》俄烏趨緊張 日經挫逾2％ 12:332022/02/22 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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