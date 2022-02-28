俄烏局勢持續變化，影響港股28日開高走低。恒生指數28日開盤漲0.22％，午盤跌幅擴大至超1％，隨後跌幅縮窄。截至收盤，恒生指數跌0.24％，報22713.02點。國企指數漲0.4％，報8023.93點。紅籌指數漲0.98％，報4208.99點。
概念股表現方面，汽車股下跌。長城汽車跌7.4％，吉利汽車跌4.88％。
另外，大陸房企股下挫，融創中國跌16.34％，正榮地產跌5.63％，雅居樂集團跌超5％。
煤炭股逆勢走強，匯力資源漲38.03％，中國神華漲逾4％。
俄烏局勢持續變化，影響港股28日開高走低。恒生指數28日開盤漲0.22％，午盤跌幅擴大至超1％，隨後跌幅縮窄。截至收盤，恒生指數跌0.24％，報22713.02點。國企指數漲0.4％，報8023.93點。紅籌指數漲0.98％，報4208.99點。
概念股表現方面，汽車股下跌。長城汽車跌7.4％，吉利汽車跌4.88％。
另外，大陸房企股下挫，融創中國跌16.34％，正榮地產跌5.63％，雅居樂集團跌超5％。
煤炭股逆勢走強，匯力資源漲38.03％，中國神華漲逾4％。
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