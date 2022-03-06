近期，國際熱點事件引發大陸網友熱議，微博站方重點加大對「烏克蘭美女」等低俗惡搞、調侃戰爭等不良言論的治理，同時對相關內容進行了細緻的溯源核實。經微博站方嚴密排查，發現了平台上重要的傳播節點、規律和關鍵帳號，迄今有一千餘個帳號被關進「小黑屋」，禁止發言一周至半年不等。

「中國引發烏克蘭反感」及「收留烏克蘭美女」等過激侮辱和引戰內容，在2月21日前主要爆發並傳播在海外社交媒體平台／帳號，2月24日俄烏衝突升級，大量相關內容被轉載並流轉至國內社交媒體，由於俄烏衝突屬於極罕見的重大歷史事件，大陸網友參與熱情高漲，也引發了大量關注和討論。

在廣泛且分散的參與者中，個別帳號發佈了放大炒作、引戰帶節奏的不良言論，經過層層傳播造成了負面消極影響。站方依據《微博社區公約》，對其中轉發傳播量最高的@清划大學博士生 @吃土少女風格紀 以及4個故意蹭熱度、博眼球的營銷號，視程度予以禁言180天至關閉帳號的處理，對1000餘個普通違規帳號，視程度採取禁言7天至30天的處罰。

站方再次重申，微博反對任何形式的侮辱攻擊、宣揚仇恨、調侃戰爭等行為，對違規不良內容，一經發現果斷處理，相關違法線索及時提交公安機關。站方願與大家攜手，共創文明友善討論環境，共同營造風清氣正的網路空間。