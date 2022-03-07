純網銀將來銀行來勢洶洶！將來銀行董事長鍾福貴7日宣布，將來銀行試營運順利，目前已有員工、親友、股東、配合廠商等逾千人開戶，預計2022年3月29日可正式對外上線，目標兩年內拼百萬戶、四年內拼損益兩平。首波亮點就是推出全台首家「銀行帳號可自選」，7日開放自選，大家再也不會忘記自己的銀行帳號。

將來銀行客戶經營中心資深副總經理蔡隆裕指出，過去傳統銀帳號都由銀行決定，客戶很難記住，但像車牌號碼、手機號碼提供付費選號服務在台灣已行之有年，銀行卻沒有，將來銀行因此發想提供有別於傳統銀行的服務，首創10碼「帳自由選」預約活動，讓金融消費者可自由地選擇自己的銀行帳號。

蔡隆裕指出，消費者可自由選的帳號高達10碼，共計近百億組，熱門號碼包括：國人喜愛的諧音數列、自己的手機號碼或是結婚紀念日、小孩生日等特殊日期都可自由選，金融消費者除了可以秒記起帳號外，更給用戶一個向他人說故事的契機。

蔡隆裕表示，將來銀行主動挖掘市場潛在需求·看準新世代偏好「個人化自主權」的大趨勢7日推出「帳號自由選」預約活動，要「還你沒過的自由」，消費者只要想好喜愛的10碼數字至將來銀行官網或將來銀行自選號活動網站https://event.nextbank.com.tw/Reserve/登錄，即可提前預約自己的帳號，且免任何費用就可享受銀行帳號由自己決定的全新體驗。

將來銀行表示，向來被年輕族群喜愛的特殊號「5201314、3344520」同組國人偏愛的「8858168」、「88888168」諧音系列都被期是「快速殺」的號碼組，將來銀行提醒，有興趣入手的民眾要搶要快。

除了諧音的特殊號碼外，將來銀行分析，「紀念日」、「人生大事」類型的號碼也極可能會是炙手可熱的選項，如初吻紀念日、入厝日、甚至毛小孩生日等，都是可作為消費者的銀行帳選項此將來首創的服務，不僅一舉解決了被另一半起紀念日卻回不起來的窘境，更給了消費者一個向他人說故事的機會，當消費者被起銀行帳號時，就是闡述自己引人入勝故事的好機會。