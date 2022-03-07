純網銀全數到齊！三家純網銀中最後開業的將來銀行，將於3月29日開業，將來銀行今日同步發表有別於傳統行帳號由銀行決定的服務，首創10碼「帳號自由選」預約活動，消費者可自由地選擇自己的銀行帳號，秒記起自己的銀行帳號。

車牌號碼、手機號碼提供付費選號，在台灣已行之有年，但金融消費者向銀行開戶，幾乎都由銀行配發帳，金融消費者沒有選擇帳號號碼的自主權，將來銀行主動挖掘市場潛在需求，看準新世代偏好「個人化」、「自主權」的大趨勢，今日推出「帳號自由選」預約活動，消費者只要想好喜愛的10碼數字，至將來銀行自選號活動網站

（https：／／event.nextbank.com.tw／Reserve／）登錄，即可提前預約自己喜好

的帳號，免任何費用享受銀行帳號由自己決定的全新體驗。

因開放消費者自由選的帳號高達10碼，共計有近百億組將銀行帳號釋出，無論是向來被年輕族群喜愛的特殊「5201314」、「3344520」組合，或是國人偏愛的8858168」、88888168」諧音系列，都被預期是快速殺」的號碼組將來銀行提醒，有興趣入手的民眾要搶要快。

除了諧音的特殊號碼，將來銀行分析，「紀念日」、「人生大事」類型的號碼也極可能會是炙手可熱的選項，如初吻念日、入日、甚至是毛小孩生日等，都是可作為消費者的銀行帳號選項，此將來首創的服務，讓消費者也可無需動腦決定自己的將來銀帳號，只需在自選號活動網站選擇「手機號碼」選項，並經確認為本人號碼無誤後即可保留此銀行帳號，省事又便捷。