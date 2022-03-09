手機20年沒換號碼 盧秀燕曝原因喊：舊情人別打來

近日大S與酷龍的喜訊，起因於電話20年未換才能聯繫彼此，媒體今天詢問台中市長盧秀燕20年來手機是否換過？為什麼沒換過？盧秀燕說，她長期從政、服務市民，因此手機號碼不宜經常變動；從以前擔任民意代表到現在手機號碼都沒有換過，讓市民朋友或民眾需要的話，好聯絡也好記，如果換號碼怕大家找不到。

台中市長盧秀燕今天帶隊和經發局長張峯源、環保局長陳宏益等人，到大甲幼獅工業區參訪永信藥品幼獅三廠，並聽取廠長呂永郎針對永信加熱設備（鍋爐）汰換成果的簡報。

被媒體問到大S的手機號碼20年沒換，找回舊愛新聞。盧秀燕表示，她手機20年沒換號碼，不過她已經結婚了，如果舊情人打這個號碼找她可麻煩了，有些人期待舊情人聯絡，但她已經結婚就不要聯絡了。

盧秀燕強調，她長期從政、服務市民，因此手機號碼不宜經常變動，從以前擔任民意代表到現在手機號碼都沒有換過，讓市民朋友或民眾需要的話，好聯絡也好記，如果換號碼怕大家找不到。

手機號碼盧秀燕