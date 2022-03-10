海樂影業主辦的韓團GOT7及辛曉琪「回報以歌」多場巡迴演唱會，因故停止演出，業者承諾一定期限退款，有消費者抱怨未收到退款。台中市府法制局消費者保護官10日提醒消費者，若以信用卡購票者，可盡速向信用卡發卡銀行申請爭議款，以保護自身權益。

法制局也呼籲業者，提供購票觀眾連繫管道，揭示退費進度減輕消費者的疑慮。

台中市消保官何世杰指出，海樂影業股份有限公司先前停辦韓團GOT7演唱會，就有部分消費者未獲得退款；2021年12月又停辦辛曉琪「回報以歌」巡迴演唱會台中場，仍有消費者向市府申訴業者未退票券款項。

消保官指出，業者應盡速出面處理爭議，也提醒消費者，若是以VISA、MASTER信用卡購票者，可在刷卡後540日曆天且業者承諾演出日120日曆天內，需先預留發卡行作業期間，提出演唱會停辦及業者承諾退款的事證，向發卡銀行申請將該筆消費金額列為「爭議款項」，就有機會獲得退款，有效保護自己權益。

另因業者是委託年代網際事業股份有限公司及「KKTIX」（華娛網路娛樂股份有限公司）等平台業者代收演唱會票款，台中市政府將函請該等公司協助，保護消費者權益。