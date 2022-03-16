國民黨中常委選舉爆發賄選等選風敗壞爭議，黨主席朱立倫指示考紀會嚴查，據悉，考紀會明天將邀請關係人前來說明，調查結果可望出爐，若確認是賄選，就會直接開除黨籍。

為改革中常委選風敗壞觀感，國民黨今天通過攸關中常委選制改革的黨章修正草案，將選任中常委名額降為15席，由黨代表採「單記投票」自全國各選區選出，為確保公職人員席次過半，黨主席得視需要指派至多10名中常委。

除了通過中常委選制改革方案外，朱立倫更指示考紀會嚴查，若查無結果，將相關事證移送檢調偵辦，他今天在中常會強調，除弊的部分，查賄不會終止，會繼續努力，據悉，考紀會明天將首次開會，討論中常委選舉賄選疑雲。

考紀會成員表示，近日接獲不少有關換票或賄選的檢舉，因此明天開會時，將邀請關係人到場釐清狀況，讓所有關係人都有機會釐清事情的始末，考紀會不會預設任何立場，開放大家充分討論；至於相關調查結果，最快明天會後就會出爐。