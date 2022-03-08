代表中國大陸出戰冬奧的中美混血滑雪天才少女谷愛凌，以2金1銀的傲人成績為首次冬奧之旅畫上完美句點，甜美外型深受大批大陸網友喜愛。今（3月8日）是婦女節，谷愛凌在微博發文，祝三八婦女節快樂，「美麗，不是因為跟住潮流，而是有自信去定義『她』、慶祝自己與生俱來的光彩」，發文一小時內就登上微博熱搜。
谷愛凌今在微博寫下：「三八婦女節快樂！在我從小女孩成長為成年女性的道路上，我在努力成為身心健康、自由、真實、勇敢的女人，讓我們和周圍的女性朋友一起互相支持、幫助！讓每一位女性都能夠激發出自己最大的潛能，去表達自己、追求自己的熱愛。美麗，不是因為跟住潮流，而是有自信去定義『她』、慶祝自己與生俱來的光彩，這意味著用自己的力量，讓世界變得更加美好」。
谷愛凌發文一小時內就登上微博熱搜第46位，大陸網友大讚「谷愛凌是新時代女性的代表」、「健康、有力量的女性」。
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