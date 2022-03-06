大陸工信部部長肖亞慶昨（5日）在大陸全國兩會受訪時表示，今年前兩月大陸新能源汽車銷售情況非常好，均增長了1倍多，預計今年能達到預期目標，可能大幅超出預期目標。

5日提請審議的大陸政府工作報告也指出，繼續支持新能源汽車消費，鼓勵地方開展綠色智慧家電下鄉和以舊換新。

在此前的國新辦發佈會上，肖亞慶表示，為促進工業經濟平穩運行，將多措並舉擴大消費需求，繼續實施新能源汽車購置補貼、充電設施獎補、車船稅減免優惠等政策。同時，展開新能源汽車、綠色智慧家電、綠色建材下鄉活動。

大陸財政部5日提請全國人大會議審查《關於2021年中央和地方預算執行情況與2022年中央和地方預算草案的報告》，指出2022年將落實新能源汽車購置補貼、免徵車輛購置稅等政策，支持充電樁等配套設施建設，促進新能源汽車消費。

2021年，大陸新能源汽車產銷雙雙突破350萬輛，分別達到了354.5萬輛和352.1萬輛，均較上年增長1.6倍，連續7年位居全球第一，累計推廣量已超過900萬輛。

新能源汽車的高景氣度仍在延續。資料顯示，2022年1月，大陸汽車產銷量分別完成了242.2萬輛和253.1萬輛，年增率分別為1.4％和0.9％。其中，新能源汽車產銷分別完成了45.2萬輛和43.1萬輛，分別增長1.3倍和1.4倍。